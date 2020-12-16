Оновлена резолюція ГА ООН сприятиме реалізації Кримської платформи - Кулеба

Оновлена резолюція Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та Севастополі сприятиме реалізації ініціативи зі створення Кримської платформи.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заяву якого поширила пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

"Це - п’ята поспіль резолюція Генасамблеї з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже дев’ята у контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського півострова. Ухвалений документ сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи", - зазначив глава МЗС.

Він підкреслив, що цьогоріч положення резолюції суттєво посилені, а нові елементи відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові.

"Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ у Криму в контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна влада Російської Федерації", - заявив Кулеба.

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Крім того, за його словами, у документі констатується, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, а рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації Росією значно знизився також через те, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.

У резолюцію вперше включено термін "громадянські журналісти", що є важливим результатом кампанії МЗС України із захисту журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації, зауважив міністр.

Він додав: ГА ООН указує, що Росія використовує пандемію COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ.

У резолюції також наголошується на необхідності звільнення усіх українців - політичних в’язнів Кремля, зокрема називаються імена Еміра-Усеїна Куку і Сервера Мустафаєва, зазначив очільник МЗС.

При цьому документ детально зупиняється на підривній господарській діяльності РФ, що виснажує природні ресурси тимчасово окупованого Кримського півострова.

Водночас ГА ООН визнає проблему блокування Росією доступу мешканців Криму до української системи освіти та порушення релігійних прав наших співгромадян. "Росія навмисно перешкоджає можливості збереження національної ідентичності, змушує змінювати громадянство, зокрема шляхом обмеження права власності на землю. Все це - свідома політика держави-окупанта зі зміни демографічного складу півострова, яка є воєнним злочином. У цьому контексті ГА ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний та повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ", - заявив глава МЗС.

Він додав, що у документі міститься заклик посилити взаємодію у межах міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Як повідомлялося, 16 грудня Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна».

Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 країни на чолі з Російською Федерацією, утрималися 86.