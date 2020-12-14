МЗС: Деокупація Криму залишатиметься на порядку денному діалогу Україна-ЄС

Деокупація Криму залишатиметься на порядку денному політичного та експертного діалогу Україна-ЄС до повного відновлення територіальної цілісності України.

Про це йшлося під час восьмого раунду неформальних консультацій Україна-ЄС з питань правових наслідків тимчасової окупації Криму та Севастополя у форматі відеоконференції, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МЗС.

«Сторони здійснили детальний обмін думками щодо усього спектру триваючої окупації півострова Росією в порушення міжнародного права, зокрема порушення прав людини, актуальних аспектів безпекової ситуації в та навколо Криму, руйнування російськими окупантами культурних об'єктів та заповідників, незаконного видобутку корисних копалин тощо, а також обговорили поточний стан справ у сфері невизнання ЄС незаконної анексії АРК та м. Севастополь у порівнянні із ситуацією перед попереднім раундом консультацій», - йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

Перемовини відбулися на рівні вищих посадових осіб міністерств і відомств України та Європейської служби зовнішньої діяльності і Єврокомісії. Українську сторону очолила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. До складу української делегації увійшли постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, керівник Прокуратури Автономної Республіки Крим і м. Севастополь Ігор Поночовний, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, заступник міністра інфраструктури Наталія Форсюк, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан, представники правоохоронних та силових структур.

Під час обговорення стану реалізації Євросоюзом політики невизнання та санкцій у контексті посилення уваги до їхньої належної імплементації з боку країн-членів ЄС, Джапарова привернула увагу до відвідання окремими європейськими політиками окупованого Криму та випадків незаконного ведення бізнесу на піострові деякими європейськими компаніями.

Вона наголосила, що українська сторона і надалі не залишитиме такі порушення без належної уваги.

Представники Єврокомісії відзначили послідовність офіційного Брюсселя у питанні дотримання політики невизнання і санкцій, а також те, що наявна інформація про порушення постійно аналізується.

Сторони окремо зупинилися на розгляді випадків порушення російською окупаційною владою прав людини. Увагу було привернуто до переслідування російською окупаційною владою за етнічними, релігійними, політичними ознаками, в результаті чого понад 100 українських громадян, більшість з яких кримські татари, незаконно опинилися в місцях позбавлення волі. Також йшлося про позбавлення права навчатися рідними українською та кримськотатарською мовами, зміни складу етнічного населення та переміщення російського населення на територію Криму, відсутність доступу жителів півострова до достовірних джерел інформації тощо.

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У цьому зв’язку Джапарова привітала створення Європейським Союзом нового Глобального санкційного режиму за порушення прав людини і висловила сподівання, що практична імплементація цього механізму допоможе притягнути до відповідальності винних у масових порушеннях прав людини в окупованому Криму.

Обговорюючи зростаючу мілітаризацію півострова, українська сторона детально поінформувала про кроки Росії в контексті постачання озброєнь та засобів, здатних переносити ядерну зброю, розміщення військового персоналу та захоплення колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї. Було наголошено, що масштабна мілітаризація півострова посилює безпекові загрози як для Азовсько-Чорноморського, так і Середземноморського регіонів.

Крім того, європейським партнерам була представлена концепція ініціативи української сторони "Кримська платформа", яка покликана стати новим діалоговим інструментом деокупації Криму.

Було обговорено шляхи та інструменти залучення ЄС до її роботи.

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Під час консультацій наголошувалося, що Європейський Союз ніколи не визнає окупацію Кримського півострова Росією, і залишатиметься відданим впровадженню своєї політики невизнання, започаткованої у 2014 році.

Консультації Україна-ЄС з питань правових наслідків тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополь проводяться щорічно з 2014 року.

Це один із ключових діалогових майданчиків Україна-ЄС, в рамках якого обговорюється широке коло питань, пов’язаних з тимчасовою окупацією Росією Криму і Севастополя.