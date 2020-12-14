В Криму 177 дітей заарештованих активістів ростуть без батьків – Салієва

У окупованому Росією Криму без батьків ростуть 177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів та громадянських журналістів.

Це заявила під час онлайн-конференції громадського об'єднання "Кримська солідарність" координаторка проєкту "Кримське дитинство", дружина засудженого фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Муміне Салієва, передає Укрінформ з посиланням на "Крим.Реалії".

За її словами, в результаті масових березневих і липневих обшуків 2020 року 19 дітей поповнили списки дітей політв'язнів і ще 2 народилися після арештів батьків.

"На сьогодні 177 неповнолітніх дітей ростуть без опіки своїх тат, і у 25 з них – тяжкі медичні діагнози на тлі стресу. Психосоматичні та фізіологічні зміни кожної дитини ми фіксуємо практично щодня і це важлива проблема, яку необхідно моніторити омбудсменам, державним і міжнародним інституціям щодо захисту прав дітей", – сказала Салієва.

Нагадаємо: після російської окупації Криму на півострові створили благодійний фонд "Бизим балалар" і "Кримське дитинство". Вони допомагають дітям, батьки яких були арештовані з політичних мотивів.