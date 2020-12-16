США ніколи не змиряться зі спробою Росії анексувати Крим

США привітали ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму та закликали РФ припинити знущання й виконувати зобов’язання, визначені міжнародним правом для держав-окупантів.

Про це йдеться в заяві Посольства США в Києві, оприлюдненій на офіційній Facebook-сторінці, передає Укрінформ.

«Ми вітаємо резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, що закликає Росію дотримуватись зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити там порушення та знущання»,- зауважили в американському дипломатичному представництві.

При цьому, США закликали Росію звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини.

«Ми ніколи не змиримось зі спробою Росії анексувати Крим», - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Генеральна асамблея ООН більшістю голосів ухвалила оновлену Резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна». Це вже п’ята поспіль резолюція Генасамблеї, яка звертає увагу на порушення прав людини на окупованому РФ півострові, а також дев’ята в контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського Криму.