Німеччина і ЄС підтримують ініціативу щодо Кримської платформи — посол

Створення Кримської платформи допоможе тримати високо в міжнародному порядку денному питання тимчасово окупованого Росією Кримського півострова, Німеччина і ЄС у цілому підтримують цю ініціативу.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час стратегічної дискусії "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Німеччина, як і загалом Європейський Союз, підтримує українську ідею щодо Кримської платформи. Адже ми вважаємо, що дуже важливо підтримувати високо в порядку денному питання Криму. Скажімо так: коли настає нова криза, ми забуваємо про стару кризу, і ми не повинні допустити, щоб так трапилося і з Кримом. Кримська платформа допоможе досягти цієї мети”, - вважає дипломат.

Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.