Джапарова пояснила, чому Росію треба запросити до Кримської платформи

Росія, яка несе повну відповідальність за окупацію Криму та її наслідки, має бути запрошена до "Кримської платформи".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Наша принципова позиція полягає у тому, що РФ як держава-окупант, яка несе повну відповідальність за окупацію та її наслідки, має бути запрошена до "Кримської платформи", - сказала Джапарова.

За її словами, на даний час запрошення учасникам саміту у рамках "Кримської платформи" ще не надсилалися.

"Наразі ми ще не надсилали запрошення до участі у саміті. Ми ведемо консультації з партнерами щодо форматів та змістовного наповнення діяльності "Кримської платформи" та її інавгураційного саміту", - сказала перша заступниця міністра закордонних справ.

Щодо термінів проведення саміту Джапарова зауважила, що остаточно дата ще не визначена.

"Зараз ми працюємо над тим, коли краще зробити цей саміт. На жаль, з об’єктивних причин, через пандемію, ми шукаємо таку дату у 2021 році, коли б ми змогли фізично його провести в Києві. Це принципова позиція Президента України. І як тільки ми розумітимемо, яка це може бути дата, одразу почнемо розсилати запрошення лідерам країн", - сказала Джапарова.