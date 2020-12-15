Джапарова пояснила, чому Росію треба запросити до Кримської платформи

Джапарова пояснила, чому Росію треба запросити до Кримської платформи

Укрінформ
Росія, яка несе повну відповідальність за окупацію Криму та її наслідки, має бути запрошена до "Кримської платформи".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Наша принципова позиція полягає у тому, що РФ як держава-окупант, яка несе повну відповідальність за окупацію та її наслідки, має бути запрошена до "Кримської платформи", - сказала Джапарова.

За її словами, на даний час запрошення учасникам саміту у рамках "Кримської платформи" ще не надсилалися.

"Наразі ми ще не надсилали запрошення до участі у саміті. Ми ведемо консультації з партнерами щодо форматів та змістовного наповнення діяльності "Кримської платформи" та її інавгураційного саміту", - сказала перша заступниця міністра закордонних справ.

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Щодо термінів проведення саміту Джапарова зауважила, що остаточно дата ще не визначена.

"Зараз ми працюємо над тим, коли краще зробити цей саміт. На жаль, з об’єктивних причин, через пандемію, ми шукаємо таку дату у 2021 році, коли б ми змогли фізично його провести в Києві. Це принципова позиція Президента України. І як тільки ми розумітимемо, яка це може бути дата, одразу почнемо розсилати запрошення лідерам країн", - сказала Джапарова.

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