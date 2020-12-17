Велика Британія вітає ухвалення оновленої резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму, яка закликає Росію негайно припинити системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство Великої Британії в Україні.

"Велика Британія вітає резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму, яка закликає РФ негайно припинити системні порушення прав людини, звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та надати безумовний доступ до Криму спостерігачам за дотриманням прав людини. #КримЦеУкраїна", - заявили у диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральна асамблея ООН 16 грудня ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 країни на чолі з Російською Федерацією, країною-окупантом Кримського півострова, утрималися 86 країн.

У резолюції наголошується, що РФ продовжує дискримінацію жителів півострова: кримських татар, українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп.

Крім того, засуджується порушення прав людини в окупованому Криму, спроба анексії й тимчасова окупація півострова Росією. Документ також звертає увагу на нав'язування кримчанам російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму та придушення національної ідентичності.

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Резолюція також засуджує незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму. Окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними і їх слід називати виключно "окупаційними органами Російської Федерації".