ЄС занепокоєний розміщенням у Криму засобів доставки ядерної зброї

Євросоюз серйозно занепокоєний розміщенням Росією в окупованому Криму літаків та ракет, здатних нести ядерні боєприпаси, а також захопленням нею колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї на півострові.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 17 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми також серйозно занепокоєні переміщенням на територію України передових систем озброєння, включаючи літаки та ракети, здатні нести ядерні боєприпаси, зброї, боєприпасів та військовослужбовців, а також незаконним захопленням та встановленням Росією контролю над колишніми об’єктами зберігання ядерної зброї в Криму" , - зазначається у заяві.

В ЄС засудили триваючу мілітаризацію Кримського півострова Російською Федерацією та присутність на півострові російських військ, "що суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України".

"Ми шкодуємо з приводу нарощування сил та проведення російських військових навчань у Чорному та Азовському морях, що загрожує безпеці цього району та всього регіону ОБСЄ", - заявили у Євросоюзі.

Європейський Союз закликав Росію "утриматися від незаконної військової діяльності у Криму, Чорному та Азовському морях, що ще більше посилює напруженість у регіоні та за його межами".

Також у ЄС нагадали свою позицію незаконного призову жителів Кримського півострова до ЗС РФ, що суперечить міжнародному праву, а також закликали керівництво Росії покращити жахливу ситуацію з правами людини у незаконно анексованому Криму.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада 2020 року заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявляв про те, що можливості Російської Федерації щодо зберігання та розташування ядерної зброї на території окупованого Криму "достатньо великі".

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Він нагадав, що ще з радянських часів у Криму існували декілька об’єктів, які використовувались для зберігання ядерної зброї. Зокрема, так звана “Феодосія-13” у селі Краснокам’янка, а також Балаклава, де розташовані підводні човни РФ. За словами Кривоноса, у цих сховищах зберігали зброю тактичного, оперативного та оперативно-стратегічного рівнів. Крім того, він звернув увагу на те, що при базуванні в Криму бомбардувальників Ту-22М3, вони можуть загрожувати навіть Великій Британії.

Заступник Постійного представника України в ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї ООН 11 листопада 2020 року заявив, що перетворення Росією Криму у величезну військову базу може свідчити про можливість розгортання ядерного потенціалу на окупованому півострові, "тим самим підриваючи без'ядерний статус України".