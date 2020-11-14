Росія має великі можливості для зберігання ядерної зброї у Криму - заступник секретаря РНБО

У Криму є декілька об’єктів, які використовувались для зберігання ядерної зброї.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю Апостроф Live.

Коментуючи нещодавню заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що в Криму може знаходитись ядерна зброя і наскільки серйозною є така небезпека Кривонос відповів: "Можливості Російської Федерації щодо зберігання та розташування ядерної зброї на території окупованого Криму достатньо великі".

Він нагадав, що ще з радянських часів у Криму існували декілька об’єктів, які використовувались для зберігання ядерної зброї. Зокрема, так звана “Феодосія-13” у селі Краснокам’янка, а також Балаклава, де розташовані підводні човни РФ, а також, за перевіреною інформацією, там зроблені штольні для підводних човнів.

"Якраз у цих сховищах зберігали зброю й тактичного рівня, й оперативного, й оперативно-стратегічного. Тому знаходження на території Республіки Крим навіть тактичної зброї, яка дозволяє її використовувати у вузькому компоненті, створює велику небезпеку як для Європи, так і безпосередньо для нас", - сказав Кривонос.

Водночас він звернув увагу на те, що при базуванні в Криму бомбардувальників Ту-22М3, вони можуть загрожувати навіть Великій Британії.

"Навіть третини того, що є в США та Росії, достатньо, щоби знести в попіл всю територію нашої планети. Тобто кількість ракет значно перебільшує кількість об’єктів, які цікавлять ворога. США та РФ розуміють, що це значно більше, ніж потрібно. Вони враховують, що частина засобів доставки ядерних боєприпасів може бути знищена, тому створюється запас необхідний для того, щоб ці ядерні боєприпаси все ж таки досягли мети", - вважає заступник секретаря РНБО.

Кривонос також висловив думку, що Україна має винести уроки з вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабаху.

"Навіть, якщо ми намагаємося наблизити мир на Донбасі, все одно, крок за кроком ми маємо робити свою армію сильною, аби прибрати будь-яке бажання РФ продовжувати агресію проти нашої України. Війна має декілька вимірів. Це і війна в кібернетичному просторі, і війна в інформаційному просторі, і війна, яка стосується ведення бойових дій у повітрі та на землі. Завдання № 1 — ми повинні бути готові. Питання не в тому, щоби готуватися до війни, коли вона вже почалася. Треба завжди готуватися до війни, аби в будь-яку мить дати гідну відсіч будь-яким агресивним намірам ворога", - резюмував Сергій Кривонос.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО розраховує, що законопроєкт про територіальну оборону Верховна Рада ухвалить до кінця року.