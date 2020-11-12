Росія може розгорнути ядерну зброю в окупованому Криму - Україна в ООН

Заступник Постійного представника України в ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї ООН 11 листопада висловив побоювання щодо можливості розгортання Росією ядерного потенціалу на окупованому Кримському півострові.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Постійного представництва України при ООН у Фейсбуці.

«Поточне перетворення Криму у величезну військову базу може свідчити про можливість розгортання ядерного потенціалу на окупованому півострові, тим самим підриваючи без'ядерний статус України. Це має негайно змінитися», - заявив Вітренко.

За словами Вітренка, у Росії є проблема щодо невиконання нею міжнародних зобов’язань щодо ядерної безпеки.

«Міжнародне співтовариство не повинно закривати очі на цю небезпеку», - закликав Вітренко.

Посадовець також нагадав російській делегації, що необдумані спроби Росії взяти під контроль ядерні об'єкти та матеріали, розташовані на Кримському півострові, суперечать міжнародному праву та Статуту МАГАТЕ.

«В результаті, окупаційна держава перешкоджає інспекторам МАГАТЕ отримати доступ до місць зберігання ядерних та радіоактивних матеріалів - як у Криму, так і на Сході України», - зауважив заступник Постпреда.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

У документі, зокрема, міститься заклик до РФ "утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму", а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.