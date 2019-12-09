Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Криму

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями.

У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ "утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму", а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Резолюція нагадує Росії про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з окупованих територій, "у тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову", засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву "припинити цю незаконну діяльність".

У документі також приділено увагу соціально-економічним аспектам російської агресії. "Проблеми безпеки та нарощування військових сил у Чорному та Азовському морях і надалі дестабілізують економіку та соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України", - ідеться в документі.

Генасамблея ООН висловлює занепокоєння навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.

Нинішня резолюція, як і попередня, засуджує будівництво мосту через Керченську протоку, що сприяє мілітаризації Криму та "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".

Нарощування військової присутності РФ у частинах Чорного та Азовського морів та переслідування торговельних суден "ще більше погіршує економічну та соціальну ситуацію в прилеглій Донецькій області, яка вже зазнала збитків від окупації Криму", - ідеться в документі.

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Генасамблея ООН також засуджує поїздки російських посадовців до Криму й закликає всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без узгоджень з Україною.

Крім того, резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".

Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

Як повідомляв Укрінформ, попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.