Росіяни затримують судна у Керченській протоці до 56 годин

Час штучного утримання росіянами в Керченській протоці суден, що прямують до/з портів Бердянська та Маріуполя в листопаді зріс в кілька разів, у порівнянні з жовтнем 2019 року.

Про це повідомив на сторінці Facebook голова спостережної Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

“За підсумками листопада 2019 (станом на 01.12.19) картина в Керченській протоці, у порівнянні з жовтнем, суттєво змінилася у гірший бік: на вході до Азовського моря середній час штучного утримання суден зріс з 16,1 до 56,2 години (тобто в 3,5 раза); на виході з Азовського моря до Чорного - з 26,9 до 52,8 години (в 1,96 раза)”, - повідомив Клименко.

Він також зазначив, що окремо були зроблені розрахунки без врахування штормових днів, коли рух в Керченській протоці було перекрито. “Щоб отримати об'єктивну картину, ми виключили з розрахунків затримки суден в дні штормів та показали “очищену від штормів” статистику окремими стовпчиками на діаграмах, але це змінило картину несуттєво: на вході зростання з 16,1 до 40,9 години (без фактора штормів - тобто у 2,5 раза); на виході зростання з 26,9 до 39,6 години (в 1,47 раза)”.

Клименко також зазначив, що раніше зменшення часу штучного утримування росіянами маріупольських та бердянських рейсів комерційних суден в Керченській протоці в жовтні експерти пов'язували з підготовкою РФ до участі в Нормандському саміті 9 грудня 2019.