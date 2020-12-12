Окупанти залишили під домашнім арештом незрячого політв'язня Сізікова

Інвалід першої групи Олександр Сізіков, обвинувачений окупаційною владою в причетності до організації Хізб ут-Тахрір, продовжує перебувати під домашнім арештом.

Як передає Укрінформ, згідно з повідомленням Кримської солідарності з посиланням адвоката Сафіє Шабанову, скарга незрячого вірянина на рішення «суду» першої інстанції про позбавлення його волі залишилася без уваги.

«Сізіков просив змінити йому запобіжний захід на будь-який, не пов'язаний з позбавленням волі, в тому числі з домашнім арештом. Але суд, як і очікувалося, проігнорував всі наші клопотання і залишив постанову суду першої інстанції в силі», - повідомила Шабанова.

За її словами, підзахисний намагався донести до так званого "Верховного суду", що оголошений йому запобіжний захід не дозволяє жити нормальним життям, виходити з дому, отримувати пенсію і він «практично виживає останнім часом».

Крім того, інвалід поскаржився, що «після знаходження на стаціонарній психіатричній експертизі у нього з'явилися проблеми зі здоров'ям, і відновлюватися йому допомагають мати та бабуся».

Як повідомлялося, 14 жовтня Київський районний «суд» м.Сімферополя відправив інваліда по зору Олександра Сізікова на стаціонарну судово-психіатричну експертизу в Севастопольську міську психіатричну лікарню.

Сізікова утримують під домашнім арештом у зв'язку зі звинуваченнями в терористичній діяльності (ч. 1 ст. 205.5 КК).

Олександр Сізіков повністю втратив зір у 2009 році після аварії. Опіку над ним тоді взяв імам релігійної громади «Топчікой» Едем Смаїлов, який був заарештований за підозрою в тероризмі в травні 2018 року і засуджений на 14 років позбавлення волі у вересні 2020 року.

Читайте также: Крымского татарина с инвалидностью и подозрением на коронавирус везут в СИЗО в Ростов

Сізіков двічі виходив з одиночним пікетом на підтримку Едему Смаїлова — у квітні 2019 року і в травні 2020 року. В руках він тримав плакати з написами «Звільніть Едему Смаїлова! Він мій помічник», «Інваліди проти затримань мусульман Криму». У липні 2020 року його самого заарештували за звинуваченням у причетності до організації Хізб ут-Тахрір.

Фото: Кримська солідарність