Сліпого фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» примусово відправили на психіатричну експертизу

Контрольований окупантами «суд» у Сімферополі відправив на примусову судово-психіатричну експертизу у стаціонар фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» Олександра Сізікова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Сафіє Шабанову.

«Захист і сам Сізіков заперечували проти поміщення його на стаціонарну експертизу в місто Севастополь у зв'язку з тим, що мій підзахисний вважає себе психічно здоровою людиною. Від проходження амбулаторної судово-психіатричної експертизи не відмовлявся, відповідав на всі питання», - сказала адвокат.

За її словами, переміщення Сізікова в умови стаціонару може нашкодити його здоров'ю, оскільки він повинен знаходитися на особливій дієті. Але суд не врахував цих доводів.

Крім того, захист просив суд призначити експертизу в Сімферополі, щоб адвокат змогла частіше зустрічатися з підзахисним, однак і це клопотання відхилили.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Твіттері написала, що влада РФ повинні негайно звільнити Олександра Сізікова усіх незаконно утримуваних громадян України.

Олександр Сізіков - інвалід першої групи, повністю осліп у 2009 році. Сізікова утримують під домашнім арештом у зв'язку із звинуваченнями у причетності до «Хізб ут-Тахрір». Його звинувачують за статтею про участь у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 205.5 КК).

Фото: crimean-solidarity.org