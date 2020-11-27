Турецький політик - про Крим: Дипломатія ефективна лише в разі успішної наземної операції

Дипломатія стає ефективною лише в разі успішної наземної операції зі звільнення власних територій, вважає депутат турецького парламенту, один з лідерів опозиції Озтюрк Йилмаз.

Як передає Укрінформ, таку думку він висловив у програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДІМ», коментуючи запитання про деокупацію Криму і Донбасу.

«Туреччина визнає Крим територією України. Крім того, Туреччина визнає окуповану Російською Федерацією частину Донбасу законною і невіддільною частиною України. З самого початку Російська Федерація виступала як окупант в українському Криму, а також діяла як окупант на українському Донбасі - і вся світова спільнота знає про це. Але якщо ви очікуєте від світової спільноти якихось кроків, які допоможуть зупинити цю окупацію, - це не більше ніж хибні сподівання. Це марні мрії», - зазначив Йилмаз.

За його словами, точно так само в Нагірному Карабасі 30 років тому «ніхто і пальцем не поворухнув, щоб зупинити насильство та окупацію». «Ці «відповідальні особи» багато зустрічалися і говорили, і дехто з них встиг зробити непогану дипломатичну кар'єру, досягнувши рангу посла. Для деяких людей карабаський конфлікт послугував зручною можливістю побудувати запаморочливу особисту кар'єру. Дуже не хотілося б, щоб Україна повторила долю цього регіону - окуповані Російською Федерацією території Донбасу та Криму мають бути повернуті Україні», - вважає він.

Але це, на думку турецького політика, залишиться просто словами та добрими побажаннями, доки Україна не вдасться до якихось дій з повернення власних територій. «Наскільки це реально зараз - я не знаю. Однак ніколи не знаєш наперед, що може статися в майбутньому. Азербайджан чекав успішного вирішення цього питання тридцять років. І десять років тому, здавалося б, не було жодних передумов вважати, що Азербайджан врешті-решт зуміє повернути свої споконвічні території. Повторюся, майбутнє нам невідомо. Ніхто не знає, що станеться в Росії у найближчі 10-15-20 років», - додав він.

Йилмаз вірить, що українці ніколи не змиряться з втратою своїх територій і не приймуть той факт, що частина території їх суверенної держави була просто вкрадена.

«Тому мені здається, Україні слід діяти - реагувати на цю ситуацію. Дипломатія, безсумнівно, працює в деяких випадках, але особисто я не думаю, що одна лише дипломатія здатна принести значні плоди. Дипломатія стає ефективною лише в разі успішної наземної операції зі звільнення власних територій», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому-березні 2014 року в містах Криму відбувалися організовані антиукраїнські виступи, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії, що поклало початок окупації Криму Росією.

Про «приєднання» Автономної Республіки Крим і Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 року за результатами незаконного «референдуму про статус Криму», який відбувся 16 березня.

Окупація Криму, як і псевдореферендум, не визнаються Україною і більшістю іноземних держав, Генеральною Асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеціанської комісії. Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою.