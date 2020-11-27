Росія не піде з Нагірного Карабаху - турецький політик

Війська Російської Федерації, увійшовши у Нагірний Карабах у складі миротворчої місії, там і залишаться, вважає депутат турецького парламенту, один із лідерів опозиції Озтюрк Йилмаз.

Як передає Укрінформ, таку думку він висловив у програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДОМ».

За його словами, в угоді, підписаній президентом РФ Володимиром Путіним, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, є пункт, в якому обумовлюються умови перебування миротворчої місії у регіоні - така місія продовжує роботу рівно до тих пір, поки одна зі сторін не відмовиться від участі в ній.

«Хочу особливо підкреслити цей момент - поки одна зі сторін не відмовиться від участі в місії, тобто така дія автоматично призупиняє роботу місії, і її потрібно відновлювати. Якщо одна сторона говорить «стоп» - це означає, що місію завершено. Але я не думаю, що все це легко закінчиться. Занадто багато у нас конфліктних регіонів. Як кар'єрний дипломат, який прослужив понад 15 років у різних «гарячих точках» планети, з досвіду можу сказати, що одного разу увійшовши туди, вони там і залишаться. Росія там і так вже присутня», - вважає Йилмаз.

Він нагадав, що в Карабаху є сім регіонів, які росіяни називають «районами» і які належить повернути Азербайджану. При цьому, на його думку, чіткого визначення статусу Карабаху не існує. В угоді, підписаній трьома сторонами, статус Карабаху не було чітко прописано.

«З приводу відводення військ і передачі цих семи районів розроблено календар - деякі вже передано Азербайджану, деякі ще в процесі передачі. На 15 грудня призначено передачу Шуші - останнього з семи районів, які повертаються азербайджанській стороні. Але питання про статус Карабаху залишається невирішеним. Мається на увазі, що ці території будуть під контролем і в суверенітет Азербайджану, звичайно, - але в якому саме статусі? Чи стане цей регіон звичайною провінцією Азербайджану або його автономною територією? Може бути, культурною автономією? Або ситуація залишиться де-факто колишньою? Ніхто поки що не знає цього», - додав турецький політик.

У той же час він заявив, що Мінська група ОБСЄ, створена на початку 1990-х років для врегулювання Карабахського конфлікту, - «абсолютно неефективне утворення: понад тридцять років ці люди вдавали, що зайняті справою, але результат їхньої роботи - нульовий. І вони так само «беруть участь» і далі, і чомусь ніхто не розпустить це марне формування ».

«Тому, думаю, ситуація складеться наступна: там будуть присутні турецькі війська, які стануть координувати свої дії з російськими частинами. Зрозуміло, що в роботі місії зустрічатимуться як свої плюси, так і мінуси, - як це відбувається зараз у Сирії та Лівії. Власне, як і всюди. Але координація дій між Туреччиною і Росією триватиме. У росіян буде свій командний центр, а у Туреччині - свій, що включає командування турецькою частиною місії. Але у Туреччині там буде мілітарна присутність - у нас є вагома військова перевага. Я думаю, що Туреччина успішно послужить інтересам азербайджанців, і, сподіваюся, Російська Федерація теж стане служити інтересам Азербайджану, а не поведеться так, як вона повела в Україні», - зазначив Йилмаз.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

При цьому повідомлялося, що РФ почала відправляти своїх військових у Нагірний Карабах вже 10 листопада, після того як Азербайджан і Вірменія підписали угоду про призупинення вогню в зоні конфлікту.

Відповідно до угоди про мир у Нагірному Карабаху, 1960 російських «миротворців» перебуватимуть у регіоні п'ять років з автоматичним продовженням, якщо будь-яка зі сторін не заявить про намір призупинити ці домовленості.

Бойові дії у Нагірному Карабаху Вірменія й Азербайджан розпочали вранці 27 вересня, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Фото: AA