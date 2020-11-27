Франція не визнаватиме незалежність Нагірного Карабаху — МЗС

Уряд Франції не має наміру офіційно визнавати незалежність Нагірного Карабаху й продовжує працювати над пошуком виходу із кризи в регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві закордонних справ країни.

“Франція не визнає самопроголошену республіку Нагірний Карабах. Наші зобов’язання як співголови Мінської групи ОБСЄ полягають у тому, аби шукати вирішення конфлікту у Нагірному Карабасі шляхом перемовин, зокрема стосовно його статусу”, - заявили у зовнішньополітичному відомстві Франції.

У французькому МЗС додали, що “продовжать робити усе можливе для стабілізації ситуації На Південному Кавказі”.

У відомстві зауважили, що важливими невирішеними питаннями залишаються іноземні найманці, які діють у регіоні, та захист історичної спадщини.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада верхня палата французького парламенту ухвалила резолюцію, в якій пропонує уряду «визнати Нагірно-Карабаську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення тривалого миру».

Сенат Франції також засудив «військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців, і вимагає негайного виведення азербайджанських збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених у результаті військових операцій, проведених в Нагірно-Карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року».

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9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі.