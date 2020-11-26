МЗС Азербайджану вручило ноту послу Франції через резолюцію про Карабах

Посла Франції в Азербайджані Захарі Гросса було викликано у Міністерство закордонних справ країни, де йому була вручена нота протесту через резолюцію Сенату Франції про визнання Нагірного Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Haqqin.az.

«Це рішення суперечить міжнародному праву ... До його (посла Франції в Баку - ред.) відома було доведено протест азербайджанської сторони і вручена відповідна нота», - сказала глава пресслужби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

Як зазначила вона, ця резолюція не має юридичної сили. Однак верхня палата французького парламенту є однією з гілок законодавчої влади, що важливо з політичної точки зору.

На її думку, ця резолюція Сенату Франції, яка є співголовою Мінської групи ОБСЄ, ставить під сумнів її нейтралітет.

Раніше в четвер Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану закликав виключити Францію з Мінської групи ОБСЄ щодо мирного врегулювання в Нагірному Карабасі.

Мінська група ОБСЄ - група країн-членів ОБСЄ, яка очолює пошук шляхів мирного врегулювання Карабаського конфлікту. Співголовами її є РФ, США і Франція.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада верхня палата французького парламенту ухвалила резолюцію, в якій пропонує уряду «визнати Нагірно-Карабаську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення тривалого миру».

Сенат Франції також засудив «військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців, і вимагає негайного виведення азербайджанських збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених у результаті військових операцій, проведених в Нагірно-Карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року».

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9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі.