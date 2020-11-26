МЗС Азербайджану вручило ноту послу Франції через резолюцію про Карабах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Haqqin.az.
«Це рішення суперечить міжнародному праву ... До його (посла Франції в Баку - ред.) відома було доведено протест азербайджанської сторони і вручена відповідна нота», - сказала глава пресслужби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.
Як зазначила вона, ця резолюція не має юридичної сили. Однак верхня палата французького парламенту є однією з гілок законодавчої влади, що важливо з політичної точки зору.
На її думку, ця резолюція Сенату Франції, яка є співголовою Мінської групи ОБСЄ, ставить під сумнів її нейтралітет.
Раніше в четвер Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану закликав виключити Францію з Мінської групи ОБСЄ щодо мирного врегулювання в Нагірному Карабасі.
Мінська група ОБСЄ - група країн-членів ОБСЄ, яка очолює пошук шляхів мирного врегулювання Карабаського конфлікту. Співголовами її є РФ, США і Франція.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада верхня палата французького парламенту ухвалила резолюцію, в якій пропонує уряду «визнати Нагірно-Карабаську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення тривалого миру».
Сенат Франції також засудив «військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців, і вимагає негайного виведення азербайджанських збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених у результаті військових операцій, проведених в Нагірно-Карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року».
9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.
Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі.