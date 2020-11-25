Сенат Франції проголосував за визнання Карабаху, Азербайджан заявив про провокації

Верхня палата французького парламенту в середу прийняла резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху, тим часом МЗС Азербайджану критично відреагував на це і назвав подібні дії провокацією.

Як передає Укрінформ з посиланням RFI, під час голосування «за» висловилися 305 французьких сенаторів, «проти» - 1, утрималися 30.

Текст, який не має законодавчої сили та носить рекомендаційний характер, спільно запропонували розглянути депутати правої партії «Республіканці», центристи (фракція UDI-Union centriste), Соцпартія, фракція CRCE (в основному, складається з комуністів) і екологісти.

Проти прийняття документа в ході обговорення висловилися представники ультраправої партії «Національне об'єднання».

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Резолюція пропонує уряду «визнати Нагірно-Карабаську Республіку та перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення тривалого миру».

Сенат Франції також у своєму документі «засуджує військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців і вимагає негайного виведення Азербайджанських Збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених в результаті військових операцій, проведених в Нагірно-Карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року».

До слова, що це перший випадок, коли орган влади у Франції закликає визнати Нагірний Карабах.

Міністерство закордонних справ Азербайджану критично відреагувало на прийняття Сенатом Франції резолюції, повідомляє 1news.az.

«Ухвалення Сенатом зовсім необ'єктивною резолюції можна розглядати тільки як провокацію. Схоже, що вірмени Франції широко використовують тему конфлікту в передвиборних цілях. Підкреслимо, що прийнята Сенатом постанова не має юридичної сили. Однак, з огляду на політичне значення резолюції, нав'язування такої резолюції країною з посередницьким мандатом серйозно ставить під сумнів нейтралітет країни. Це також підриває репутацію Франції як справедливого посередника в азербайджанському суспільстві», - відзначили в МЗС.

Також в Баку нагадали, що «офіційна позиція Французької Республіки щодо врегулювання конфлікту була озвучена високопоставленими державними чиновниками, в тому числі президентом і міністром закордонних справ», які акцентували увагу на тому, що «Франція підтримує територіальну цілісність Азербайджану, і ця позиція відображена як у двосторонніх рамках, так і в документах, підписаних з Європейським союзом».

Як передавав Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі.