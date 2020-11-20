Азербайджан розміщує війська в Агдамі, вірмени залишають район

Азербайджанські війська увійшли в район Агдам, що межує з Нагорним Карабахом, у рамках мирної угоди з Вірменією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Азербайджану.

«Відповідно до тристоронньої заяви, підписаної президентом Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністром Республіки Вірменія та президентом Російської Федерації, підрозділи Азербайджанської Армії 20 листопада увійшли в Агдамський район», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на свою вірменську службу, в селах Агдама вірмени мали всього кілька днів на те, щоб залишити свої домівки.

Зазначається, що вірмени також мають залишити західні райони Кельбаджар до 25 листопада і Лачін - до 1 грудня.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

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9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Фото: mod.gov.az