ЄС закликає до мирного врегулювання у Карабаху та виведення з регіону іноземних бойовиків

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені всіх 27 країн Євросоюзу щодо ситуації в Нагірному Карабаху, яка оприлюднена у четвер на сайті Європейської Ради.

«Євросоюз закликає всіх регіональних акторів утриматися від будь-яких дій або риторики, які можуть порушити режим припинення вогню, а також до повного та оперативного виведення всіх іноземних бойовиків з цього регіону. ЄС буде уважно спостерігати за дотриманням умов припинення вогню, особливо в тому, що стосується механізму його моніторингу», - йдеться у документі.

Високий представник ЄС наголосив, що припинення ворожнечі є лише першим кроком до припинення довготривалого конфлікту у Нагірному Карабаху. З точки зору ЄС, мають бути поновлені переговори щодо широкого та стійкого врегулювання конфлікту, включаючи визначення статусу Нагірного Карабаху. У цьому контексті Євросоюз підтвердив повну підтримку зусиллям співголів мінської групи ОБСЄ (США, Франція і Росія – ред.) та особистого представника голови ОБСЄ в рамках досягнення цієї мети. Європейська сторона висловила готовність підтримати такий процес стійкого врегулювання конфлікту, включаючи процеси стабілізації пост-конфліктного відновлення та заходи з поновлення довіри.

«Євросоюз твердо виступає проти використання для вирішення суперечок сили, особливо касетних боєприпасів та запалювальної зброї. Євросоюз наголошує, що має поважатися міжнародне гуманітарне право, закликає сторони виконати домовленість про обмін військовополоненими та репатріацію людських останків, яка була досягнута в форматі співголів Мінської групи ОБСЄ 30 жовтня у Женеві», - наголошується у заяві.

Євросоюз підкреслив також важливість гарантованого гуманітарного доступу до регіону конфлікту та необхідність створити найкращі умови для добровільного, безпечного та гідного повернення переміщених осіб з Нагірного Карабаху та регіонів навколо нього. Окремий акцент в заяві ЄС зроблено на збереженні та відновлені об’єктів культурної та релігійної спадщини у цьому регіоні. Будь-які злочини проти цих об’єктів мають розслідуватися.

Як зауважив високий представник ЄС, ЄС та його країни-члени вже надають суттєву гуманітарну допомогу для відповіді на негайні потреби цивільного населення у зоні конфлікту, і готові продовжувати таку допомогу.

Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії, президенти президентами Азербайджану та РФ підписали заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. За домовленістю, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокаціях. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.