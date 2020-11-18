У Вірменії призначили нового главу МЗС

Указом президента Вірменії Армена Саркісяна Ару Айвазяна призначено міністром закордонних справ країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Panorama.am.

«Керуючись пропозицією прем'єр-міністра РВ, згідно зі ст. 131 Конституції, а також ч. 1 ст. 5 Закону РВ "Про структуру і діяльність уряду", призначити Ару Айвазяна главою МЗС Вірменії», - йдеться в указі президента.

Айвазян раніше обіймав посаду посла Вірменії в Литві, Латвії та Естонії, потім - у Мексиці, Коста-Риці, Кубі, Гондурасі, Гватемалі і Панамі. Указом президента його було відкликано до Єревану, а 16 жовтня призначено на посаду заступника міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян подав у відставку. Він був призначений міністром закордонних справ Вірменії після Оксамитової революції, 12 травня 2018 року.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не має наміру йти у відставку на тлі протестів, що спалахнули після заяви про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.