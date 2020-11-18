Туреччина офіційно відправляє військових в Азербайджан

Турецький парламент у вівторок схвалив пропозицію президента країни Реджепа Таїпа Ердогана про відправку турецьких військових в Азербайджан для підтримки миротворчої місії у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Як зазначається, турецькі військові перебуватимуть у миротворчому центрі протягом одного року.

Таке рішення турецької влади було прийнято в рамках угоди між Анкарою і Москвою про спільний моніторинг рішення Азербайджану і Вірменії про припинення вогню у Нагірному Карабасі.

Зазначається, що рамки місії і чисельність контингенту визначатимуться Адміністрацією президента Туреччини.

Раніше повідомлялося, що разом з турками в миротворчій місії братиме участь 2 000 російських військових.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення і коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Фото: АА