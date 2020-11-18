Нагірний Карабах: США виділяють постраждалим від війни $5 мільйонів

США вітають припинення бойових дій між Вірменією і Азербайджаном у Нагірному Карабаху та виділяють $5 млн на гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Разом з дипломатичними зусиллями Сполучені Штати надають гуманітарну допомогу в сумі $5 млн для підтримки операцій Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших партнерів з-поміж міжнародних і неурядових організацій з метою допомоги людям, постраждалим в результаті недавніх бойових дій», - зазначається в заяві.

Як уточнюється, допомога надається з фондів Держдепартаменту й Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кошти призначені для забезпечення постраждалих продовольством, медичними послугами, тимчасовим житлом та надання іншої надзвичайної допомоги.

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Таким чином, починаючи з 2019 року, гуманітарна допомога США постраждалим у протистоянні між Вірменією й Азербайджаном перевищила $10 млн. Ця сума включає $3,9 млн, призначених для реагування на пандемію COVID-19, допомогу мігрантам, переміщеним особам та громадам, які їх приймають.