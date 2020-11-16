Азербайджан назвав кількість жертв серед цивільних у Нагірному Карабасі

Азербайджан опублікував свої офіційні підрахунки кількості мирних жителів, які загинули внаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі у вересні-листопаді цього року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури Азербайджану.

Так, згідно з даними офісу генпрокурора цієї країни, під час бойових дій у Нагірному Карабасі з азербайджанського боку в період із 27 вересня життя втратили 94 мирні жителі, а 414 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Також азербайджанська сторона зазначає, що через бойові дії пошкоджень зазнали 120 багатоквартирних житлових споруд, 3 410 приватних будинків та 512 «інших цивільних об’єктів».

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що у Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.