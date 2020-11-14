Азербайджан і Вірменія обмінялися тілами загиблих у Нагірному Карабаху

Азербайджан і Вірменія провели обмін тілами військовослужбовців, які загинули у боях біля міста Шуша в Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Азербайджану.

«За посередництва й участі російських миротворчих сил ... був здійснений збір тіл кількох військовослужбовців, які загинули на полі бою навколо міста Шуша. В рамках цієї гуманітарної акції тіла загиблих військовослужбовців Збройних сил Вірменії були зібрані і передані вірменській стороні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що азербайджанська сторона також прийняла шість тіл своїх загиблих солдатів.

Водночас, як повідомляє Радіо Свобода, у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Вірменії заявили, що до цього часу було проведено експертизу тіл 2317 загиблих у Нагірному Карабасі військовослужбовців, у тому числі невпізнаних.

«Процес обміну тілами загиблих військовослужбовців, які залишилися у противника, тільки почався і конфліктуючі сторони не мають у своєму розпорядженні остаточних цифр на даний момент, доки ці дії тривають», - зазначила прессекретар відомства Аліна Нікогосян.