Азербайджан і Вірменія обмінялися тілами загиблих у Нагірному Карабаху
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Азербайджану.
«За посередництва й участі російських миротворчих сил ... був здійснений збір тіл кількох військовослужбовців, які загинули на полі бою навколо міста Шуша. В рамках цієї гуманітарної акції тіла загиблих військовослужбовців Збройних сил Вірменії були зібрані і передані вірменській стороні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що азербайджанська сторона також прийняла шість тіл своїх загиблих солдатів.
Водночас, як повідомляє Радіо Свобода, у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Вірменії заявили, що до цього часу було проведено експертизу тіл 2317 загиблих у Нагірному Карабасі військовослужбовців, у тому числі невпізнаних.
«Процес обміну тілами загиблих військовослужбовців, які залишилися у противника, тільки почався і конфліктуючі сторони не мають у своєму розпорядженні остаточних цифр на даний момент, доки ці дії тривають», - зазначила прессекретар відомства Аліна Нікогосян.
Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія й Азербайджан почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.
9 листопада Республіка Вірменія, Азербайджанська Республіка за участю Росії домовилися про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається російський миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі військові.