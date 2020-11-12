Вірменія «закрила небо» над Нагірним Карабахом

У повітряному просторі Вірменії і Нагірного Карабаху створили безполітні зони.

Як передає Укрінформ з посиланням на Радіо Азатутюн, про це повідомила речник Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, "ППО ЗС Вірменії спільно з силами повітряно-космічного захисту Росії захистили повітряний простір Вірменії і Нагірного Карабаху, він є закритою для польотів зоною". При цьому виняток зроблено для військової і зареєстрованої цивільної авіації.

Речник міноборони Вірменії також спростувала відомості про появу в повітряному просторі Єревана турецьких БПЛА «Байрактар».

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина спричинила хвилю протестів у Єревані, зокрема невдоволені захопили будівлю парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські миротворці розміщуються в Нагірному Карабасі на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їх ротація.

Російські військові вже прибули до Вірменії, найближчим часом очікується їх розгортання на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.