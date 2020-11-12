Путін доручив ФСБ контролювати у Вірменії «коридор» до Азербайджану

Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, контролювати забезпечення транспортного сполучення між азербайджанською Нахічеванською автономною республікою і рештою території Азербайджану через територію Вірменії буде ФСБ Росії.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації РФ.

Про відкриття транспортного "коридору", який, крім іншого, зв'яже Азербайджан з Туреччиною, говорилося у спільній заяві президентів Росії та Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії про припинення бойових дій; там було сказано, що він буде під контролем російських прикордонників (прикордонна служба належить до відання ФСБ).

В указі йдеться, що миротворці розміщуються в Карабасі на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їх ротація.

Під указом Путіна "Про заходи з підтримання миру в Нагірному Карабасі", опублікованим в четвер, стоїть дата 10 листопада.

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Документ посилається на спільну заяву лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану від 9 листопада про розміщення в Карабасі російських військовослужбовців. Російські військові вже прибули до Вірменії, найближчим часом очікується їх розгортання на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення і коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації до Нагірного Карабаху вже вирушили 1960 військовослужбовців і 470 одиниць військової техніки.

Вірменія та Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.