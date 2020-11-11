Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку

Опозиції Вірменії не вдалося відправити у відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через відсутність кворуму для голосування в парламенті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє News.am.

Зокрема, засідання парламенту не відбулося, оскільки не було забезпечено кворум. Як заявив секретар партії "Процвітаюча Вірменія" Арман Абовян під час мітингу, який пройшов перед будівлею парламенту, для проведення засідання Національних зборів Вірменії потрібно ще три голоси депутатів.

“Ми з колегами повертаємось до Національних зборів. Ми будемо робити все що можливо в межах наших повноважень", - сказав Абовян.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова уряду Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами РФ та Азербайджану спільної заяви щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина спричинила хвилю протестів у Єревані, невдоволені навіть захопили будівлю парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі, вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.