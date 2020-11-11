На мітингу опозиції в Єревані - десятки затриманих

В Єревані на мітингу опозиції на площі Свободи затримано десятки людей.

Про це заявили в управлінні з інформації і зв'язків з громадськістю поліції Вірменії, повідомляє ARMENPRESS, передає Укрінформ.

«На 13:30 11 листопада в поліцію доставлено 79 осіб», - повідомили в поліції.

Однак деякі ЗМІ пишуть, що на мітингу затримано близько 130 осіб.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

Фото з сайту apa.az

Поліція Вірменії раніше вимагала скасувати запланований на площі Свободи мітинг 17 партій, заявивши, що в умовах оголошеного в країні воєнного стану проведення мітингів заборонено.

17 партій Вірменії скликали мітинг, заявивши, що представлять свій варіант виходу з ситуації, що склалася в результаті війни.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Ця новина спричинила хвилю протестів у Єревані, зокрема невдоволені захопили будівлю парламенту.

Згідно з заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 в Нагірний Карабах вже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також наголосили, що командування миротворчої операції розміщуватиметься в районі міста Степанакерт.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Перше фото: armenpress.am