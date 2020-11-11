В Єревані протестувальники побилися з поліцією

В Єревані протестувальники побилися з поліцією

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Укрінформ
На Площі Свободи в Єревані почалися сутички між учасниками акції протесту, незгодними з рішенням влади щодо Нагорного Карабаху, та поліцією.

Також повідомляють про затримання лідерів окремих партій, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

«Почались сутички з поліцією. Місцеві ЗМІ повідомляють про затримання лідерів декількох партій», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як повідомляє news.am, на мітингу заарештували керівника опозиційної партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна та декількох депутатів від цієї партії. Також були затримані керівники ще щонайменше п’яти вірменських партій.

Загалом, мітинг в центрі Єревану організували представники 17 вірменських партій з вимогами відставки прем’єр-міністра Ніколи Пашиняна.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

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Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 до Нагірного Карабаху вже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією розміщуватиметься в районі міста Степанакерт.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

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