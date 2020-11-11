В Єревані протестувальники побилися з поліцією

Також повідомляють про затримання лідерів окремих партій, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

«Почались сутички з поліцією. Місцеві ЗМІ повідомляють про затримання лідерів декількох партій», - йдеться в повідомленні.

В Ереване проходит митинг оппозиции против соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Началась потасовка с полицией, сообщает корреспондент Би-би-си. Местные СМИ также сообщают о задержании лидеров нескольких партий. pic.twitter.com/Vt0sGsT3UQ — bbcrussian (@bbcrussian) November 11, 2020

Зокрема, як повідомляє news.am, на мітингу заарештували керівника опозиційної партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна та декількох депутатів від цієї партії. Також були затримані керівники ще щонайменше п’яти вірменських партій.

Загалом, мітинг в центрі Єревану організували представники 17 вірменських партій з вимогами відставки прем’єр-міністра Ніколи Пашиняна.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 до Нагірного Карабаху вже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією розміщуватиметься в районі міста Степанакерт.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.