У Вірменії затримали шістьох демонстрантів за підозрою у закликах до захоплення влади

В Єревані затримали шістьох демонстрантів, які брали участь в акціях протесту через рішення уряду країни припинити війну в Нагірному Карабаху.

Про це повідомив глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За його словами, затриманих підозрюють за статтями КК Вірменії про заклики до захоплення влади і насильницького повалення конституційного ладу.

Агаджанян також зазначив, що з шести затриманих двоє є «активними учасниками» нападу на спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.

Раніше повідомлялося, що Мірзояна побили, вимагаючи у нього назвати місцеперебування Пашиняна, чия заява про підписання угоди з Росією та Азербайджаном щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху викликала протести в Єревані - незадоволені громадяни захопили будівлю парламенту.

Мірзоян перебуває в лікарні на операції після побиття учасниками протесту в Єревані, небезпеки для його життя немає.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту.

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Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 до Нагірного Карабаху вже вилетіли 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією розміщуватиметься в районі міста Степанакерт.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.