Ердоган сказав, де саме розмістять миротворців у Нагірному Карабасі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву, зроблену сьогодні президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом на засіданні «Партії справедливості та розвитку» в турецькому парламенті.
«Туреччина братиме участь разом з Росією в рамках спільних миротворчих сил, які будуть задіяні в регіоні для моніторингу та контролю за виконанням угоди… Цей центр буде створений на землях Азербайджану, звільнених від окупації», - сказав Ердоган.
Відповідний меморандум про взаєморозуміння щодо cпільного турецько-російського центру було підписано сьогодні.
Президент Туреччини також заявив, що згідно з досягнутою домовленістю азербайджанські землі решти частини Карабаху, які ще не були повернуті, будуть передані Азербайджану. Зокрема, за домовленістю, Вірменія поверне Кельбаджар до 15 листопада, Агдам і Газахський регіон - до 20 листопада, Лачин - до 1 грудня. Також для транспортного сполучення між Азербайджаном і Нахчиванським автономним районом буде побудована дорога, а між Вірменією та Ханти буде відкритий транспортний коридор. Азербайджанці, переміщені після окупації, повернуться до своїх домівок під наглядом Верховного комісара ООН у справах біженців.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення та коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Вірменією, розгортається миротворчий контингент. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці. Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації у Нагірний Карабах уже вирушили 1960 військовослужбовців та 470 одиниць військової техніки.
Нагадаємо: Вірменія й Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
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