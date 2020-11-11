Ердоган сказав, де саме розмістять миротворців у Нагірному Карабасі

Турецько-російський центр з контролю за виконанням угоди, укладеної між Вірменією та Азербайджаном, про припинення бойових дій, нагляду за перемир’ям та контролю режиму припинення вогню буде розміщений на територіях, повернених Азербайджаном.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву, зроблену сьогодні президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом на засіданні «Партії справедливості та розвитку» в турецькому парламенті.

«Туреччина братиме участь разом з Росією в рамках спільних миротворчих сил, які будуть задіяні в регіоні для моніторингу та контролю за виконанням угоди… Цей центр буде створений на землях Азербайджану, звільнених від окупації», - сказав Ердоган.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння щодо cпільного турецько-російського центру було підписано сьогодні.

Президент Туреччини також заявив, що згідно з досягнутою домовленістю азербайджанські землі решти частини Карабаху, які ще не були повернуті, будуть передані Азербайджану. Зокрема, за домовленістю, Вірменія поверне Кельбаджар до 15 листопада, Агдам і Газахський регіон - до 20 листопада, Лачин - до 1 грудня. Також для транспортного сполучення між Азербайджаном і Нахчиванським автономним районом буде побудована дорога, а між Вірменією та Ханти буде відкритий транспортний коридор. Азербайджанці, переміщені після окупації, повернуться до своїх домівок під наглядом Верховного комісара ООН у справах біженців.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами Росії й Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення та коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Вірменією, розгортається миротворчий контингент. Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці. Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації у Нагірний Карабах уже вирушили 1960 військовослужбовців та 470 одиниць військової техніки.

Нагадаємо: Вірменія й Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Фото: АА