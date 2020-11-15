Азербайджан дозволив Вірменії відтермінувати передачу одного з районів

Азербайджан дозволив Вірменії відтермінувати передачу Кельбаджарського району в Нагірному Карабаху на 10 днів через погодні умови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Azertag.

До 25 листопада мешканці району мають залишити свої оселі, повідомив радник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв. Раніше планувалося, що це відбудеться до 15 листопада.

Відзначивши, що триває робота щодо виходу вірмен з районів, зазначених у заяві, Хікмет Гаджієв сказав: «Однією з вимог заяви є передача Кельбаджарського району до 15 листопада». Однак вірменська сторона за посередництва РФ звернулася з приводу продовження цього терміну. ​​

«Погодні умови викликають труднощі, в цьому напрямку існує лише одна дорога, збільшилася щільність на дорозі, що викликало труднощі. З огляду на це, Азербайджан проявив гуманізм та дав згоду на вихід розміщеного в районі цивільного населення до 25 листопада. Всі обов'язки залишаються в силі, немає необхідності у підписанні спеціальної заяви, пов'язаної з продовженням терміну», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що у Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.