Події в Карабаху є попередженням для проросійських сил у Грузії, Молдові та в Україні – експерт

Ситуація, коли Росія не підтримала свою союзницю Вірменію під час ескалації конфлікту у Нагірному Карабаху, а в результаті лише посилила свій контроль над Єреваном, є попередженням для проросійських сил в Грузії, Молдові та Україні, які ще намагаються загравати з Кремлем.

Таку думку в коментарі власному кореспондентові Укрінформу висловив старший аналітик Європейської ради у закордонних справах (Берлін) Густав Грессел.

«Це має бути потужний тривожний сигнал для тих сил, яких ще багато у Грузії, Молдові та Україні, що граються з ідеєю про зміцнення зв'язків з Росією», - сказав експерт.

Грессел вважає, що оцінювати нещодавню ескалацію у Нагірному Карабаху як протистояння між Росією і Туреччиною є помилкою. На його думку, РФ використала Туреччину для повернення повного контролю над Вірменією. Своєю чергою турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган використав Москву для здобуття перемоги у внутрішній політиці та тлі складної економічної ситуації у Туреччині.

Відтак, заявив аналітик, Анкара і Москва, незважаючи на багато суперечностей між ними, змогли домовитися у цій ситуації, посилили свою взаємну залежність і статус-кво у регіоні Південного Кавказу, а також у Сирії.

Водночас експерт констатував, що Туреччина нині прагне вирішувати свої стратегічні завдання і суперечності здебільшого з Росією, а не із союзниками по Альянсу.

При цьому він переконаний, що говорити про можливий вихід Туреччини з НАТО передчасно. Грессел пояснив, що для Анкари членство в НАТО є чинником престижу та впливу на політику військово-політичного блоку у Чорноморському регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада Республіка Вірменія, Азербайджанська Республіка за участю Росії домовилися про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху й вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменію; розгортається російський миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі військові.

Міноборони РФ повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 у Нагірний Карабах уже прибули 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки.

За інформацією InformNapalm, "миротворці", яких Росія відправила в Нагірний Карабах, раніше брали участь в окупації Криму і в бойових діях на Донбасі.

Вірменія й Азербайджан 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.