Росія і Туреччина розходяться у позиціях щодо турецьких військових у Карабаху - ЗМІ

Туреччина та Росія розходяться у позиціях щодо бажання Анкари створити незалежний військовий спостережний пункт на території Азербайджану.

Про це повідомляє джерело з турецької сторони, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Туреччина та Росія 10 листопада домовилися створити в регіоні спільний центр для спостереження за припиненням вогню, що закінчило тижні бойових дій між азербайджанськими військами і етнічними вірменськими силами в Нагірному Карабаху.

Угода щодо припинення вогню, яка дає Азербайджану територіальні вигоди, передбачає розміщення близько 2 тис. російських миротворців у Нагірному Карабаху.

Як пише агентство, російські та турецькі офіційні особи ще мають узгодити параметри механізму моніторингу, але Туреччина, союзник Азербайджану, також хоче мати власний незалежний спостережний пункт, щоб посилити свій вплив у регіоні, який вона вважає ключовим для власної безпеки.

«Найбільші розбіжності зараз - через спостережний пункт, який Туреччина встановить на землях Азербайджану… Росія вважає непотрібним для Туреччини створювати в регіоні спостережний пункт, незалежний від об'єднаного центру. Однак для Туреччини він необхідний», - сказало турецьке джерело на умовах анонімності.

За словами джерела, переговори в Москві будуть продовжені, а Туреччина розраховує в кінцевому підсумку знайти компроміс з Росією.

Туреччина підтримує Азербайджан, з яким у неї тісні етнічні та культурні зв'язки, з моменту початку нагірно-карабаського конфлікту майже 30 років тому, і вимагає виведення вірменських військ з усієї території Азербайджану, пише агентство.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.