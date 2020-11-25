Вірменія покинула вже другий район поблизу Карабаху

Армія Вірменії, як і було домовлено, до 25 листопада повністю покинула Кельбаджарський район Азербайджану.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану, це другий район після Агдамського, який покинули військові Вірменії.

Щоб війська могли спокійно пересуватися, в напрямку Кельбаджару здійснювали інженерні роботи. Також там проводять розмінування й готують важкопрохідні гірські шляхи для проходження військ.

Раніше 20 листопада армія Азербайджану увійшла в Агдамський район. Крім того, Вірменія зобов'язалася покинути Лачинський район до 1 листопада.

Кельбаджарський район знаходиться на схід від Нагірного Карабаху. Хоча він не належав до території, яку Вірменія вважає своєю, та все одно окупувала його внаслідок війни в 1993 році. Центром району є колись велике за азербайджанськими мірками містечко Кельбаджар. Увесь час його населяли переважно азербайджанці, але внаслідок окупації багато з них був змушений покинути свої домівки.