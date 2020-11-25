Вірменія покинула вже другий район поблизу Карабаху
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану, це другий район після Агдамського, який покинули військові Вірменії.
Щоб війська могли спокійно пересуватися, в напрямку Кельбаджару здійснювали інженерні роботи. Також там проводять розмінування й готують важкопрохідні гірські шляхи для проходження військ.
Раніше 20 листопада армія Азербайджану увійшла в Агдамський район. Крім того, Вірменія зобов'язалася покинути Лачинський район до 1 листопада.
Кельбаджарський район знаходиться на схід від Нагірного Карабаху. Хоча він не належав до території, яку Вірменія вважає своєю, та все одно окупувала його внаслідок війни в 1993 році. Центром району є колись велике за азербайджанськими мірками містечко Кельбаджар. Увесь час його населяли переважно азербайджанці, але внаслідок окупації багато з них був змушений покинути свої домівки.