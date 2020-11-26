Азербайджан виступив за виключення Франції з групи ОБСЄ щодо Нагірного Карабаху

Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану закликає виключити Францію з Мінської групи ОБСЄ з мирного врегулювання у Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Trend.

Така реакція мала місце після того, як Сенат Франції ухвалив резолюцію про визнання Нагірного Карабаху.

«Міллі Меджліс закликає уряд звернутися до керівництва ОБСЄ з приводу відкликання мандата співголови в Мінській групі ОБСЄ Франції, яка своєю позицією, яку займає в останні роки, і заявами поставила під сумнів свій нейтралітет», - йдеться у повідомленні.

Також озвучено заклик переглянути політичні відносини Азербайджану з Францією. Водночас парламент закликав уряд провести «глибокий аналіз економічних зв'язків з Францією з вжиттям відповідних заходів».

Мінська група ОБСЄ - група країн-членів ОБСЄ, яка очолює пошук шляхів мирного врегулювання Карабаського конфлікту. Співголовами її є РФ, США і Франція.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада верхня палата французького парламенту ухвалила резолюцію, в якій пропонує уряду «визнати Нагірно-Карабаську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення стійкого миру».

Сенат Франції також засудив «військову агресію Азербайджану, що здійснюється за підтримки турецької влади та іноземних найманців, і вимагає негайного виведення азербайджанських збройних сил і їх прибічників з територій, захоплених у результаті військових операцій, проведених у Нагірно-Карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року».

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9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі.

Фото: Trend News Agency