Французький телеканал уже не вперше “домальовує” Крим Росії - посольство України

Посольство України у Франції вважає, що французький телеканал ARTE свідомо виправдовує анексію АР Крим Росією.

Про це дипломатичне представництво написало у Facebook, передає власний кореспондент Укрінформу.

«За минулі роки ми кілька разів наголошували дирекції франко-німецького каналу ARTE про випадки некоректного відображення у їх сюжетах тимчасово окупованого Криму як російської території. Вочевидь мова йде про свідому позицію каналу: виправдовувати анексію всупереч міжнародному праву», - заявили у Посольстві.

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Українські дипломати вкотре звернулися до телеканалу з вимогою пояснити позицію і вжити заходів щодо виправлення свого контенту.

Як повідомляв Укрінформ, телеканал ARTE у представленні інфографіки про міжнародно-правову ситуацію щодо АР Крим показав окупований півострів як частину території РФ.

Про це йдеться у щотижневому випуску Le Dessous des cartes («З відкритими картами»), присвяченому геополітичній ситуації навколо Чорного і Азовського морів, а також щодо окупованого Росією Криму.

У програмі ведуча пояснює, що Крим було анексовано Росією у 2014 році, відзначаючи, що це був «російськомовний регіон України». При цьому Крим на оприлюднених телеканалом картах з’являється тричі у різних варіантах, але у жодній презентації не показана беззастережна, згідно з міжнародним правом і міжнародно визнаними кордонами, приналежність півострова Україні.