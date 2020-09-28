Французький телеканал показав окупований Крим як частину Росії

Про це йдеться у щотижневому випуску Le Dessous des cartes («З відкритими картами») телеканалу ARTE, присвяченому геополітичній ситуації навколо Чорного і Азовського морів, а також щодо окупованого Росією Криму.

У програмі ведуча пояснює, що Крим було анексовано Росією у 2014 році, відзначаючи, що це був «російськомовний регіон України». При цьому Крим на оприлюднених телеканалом картах з’являється тричі у різних варіантах, але у жодній презентації не показана беззастережна, згідно з міжнародним правом і міжнародно визнаними кордонами, приналежність півострова Україні.

На одній інфографіці карта України представлена без Криму. На іншій півострів показаний як заштрихований, тобто як анексована, спірна територія. У третьому варіанті Крим виділений червоним як військова база РФ.

Наголошуючи на анексії Криму Росією, інформуючи про міжнародні санкції, уведені проти Москви за тимчасову окупацію півострова, телеканал натомість забув поінформувати глядачів, що ця протиправна анексія не визнана ні Францією, ні Євросоюзом, і що півострів залишається невід’ємною частиною території України.