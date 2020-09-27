Анексія Криму та агресія на Донбасі загрожують глобальній безпеці — прем’єр Швеції
Виступ глави шведського уряду у форматі відеозвернення транслювався на сайті ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Незаконна анексія Росією Криму та Севастополя та агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права та кидають виклик глобальній безпеці та спричиняють людські страждання", - заявив він.
Шведський прем’єр також вказав на те, що Європейський Союз чітко заявляє про необхідність імплементації Мінських домовленостей.
Окремо Стефан Левен відзначив, що Швеція у 2021 році перейме на себе головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі і головним пріоритетом буде "робота над врегулюванням конфліктів".
"Європейський безпековий порядок повинен виконуватися, а не переглядатися", - наголосив він.
Як повідомлялося, Рада безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. Радбез налічує п'ять постійних членів – Велику Британію, Китай, Росію, США, Францію - і десять непостійних.
Постійні члени Радбезу мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.