Україна стала співавтором резолюції ООН, що допоможе притягти до відповідальності РФ

Україна стала співавтором резолюції Ради з прав людини ООН «Права людини на безпечну воду та санітарію», яка стане ще одним засобом для притягнення до відповідальності РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ.

У МЗС наголосили, що резолюція відзначає важливість доступу до безпечної, чистої питної води для реалізації прав кожної людини.

"Ця резолюція, як і інші міжнародно-правові інструменти у сфері міжнародного гуманітарного права і права у галузі прав людини, стане ще одним важливим засобом притягнення до відповідальності Росії через порушення соціально-економічних прав людей на окупованих територіях України, у тому числі права на доступ до безпечної води та базову санітарію", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Як зазначається, в умовах російської агресії та окупації частини української території тема доступу до води набула особливої важливості.

"Варварське ставлення до окупованих територій і природних ресурсів України вже призвело до справжньої екологічної катастрофи на Донбасі. Затоплення шахт і неналежне управління іншими незаконно привласненими промисловими та інфраструктурними об’єктами спричиняє забруднення ґрунтових вод, зокрема й радіоактивними відходами. Це загрожує водним ресурсам не лише окупованої частини Донбасу, а й прилеглій підконтрольній території України", - заявили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що ця загроза швидко поширюється на сусідні регіони, але особливе занепокоєння викликає неможливість оцінки завданої шкоди ані українськими, ані міжнародними експертами через блокування російськими окупаційними адміністраціями доступу до окупованих територій для проведення експертизи, у т.ч. міжнародної.

Крім того, в МЗС наголосили, що надмірна експлуатація незаконно захоплених промислових підприємств, природних ресурсів в окупованому Криму ставить під загрозу доступ до питної води для населення півострова. Водночас російська окупаційна влада потребує дедалі більше води для здійснення прискореного розвитоку військових об’єктів та підприємств військово-промислового комплексу, нарощування військового контингенту.

За даними МЗС, ситуація ускладнюється активним переселенням Росією своїх громадян в окупований Крим з метою зміни демографічного складу населення півострова.

"Такі дії держави-окупанта є воєнним злочином і вимагають відповідного реагування з боку міжнародної спільноти", - наголосили в міністерстві.

У МЗС нагадали, що Росія як держава-окупант зобов’язана забезпечувати соціально-економічні права і потреби населення на територіях, які перебувають під її контролем, у тому числі щодо базової санітарії та безпечної води.

В українському зовнішньополітичному відомстві відзначили, що за порушення цих зобов’язань, як і інших норм міжнародного гуманітарного права і права у галузі прав людини, РФ несе повну відповідальність.

"Ухвалення згаданої резолюції стане черговим кроком до настання такої відповідальності, над чим ми наполегливо працюємо", - додали в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко під час робочої поїздки в Херсон заявляв, що тих обсягів води, які сьогодні доступні в Криму, достатні для забезпечення потреб у воді для громадян, а проблема штучно створена окупантом.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах окупованого Росією Криму через посуху і обміління водоймищ почався третій етап обмежень подачі води. Перший етап стартував з опівночі 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів. З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води.

Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинено.