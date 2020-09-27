Японія не підписала мирний договір з РФ через анексію Криму — експрем’єр

Японія не підписала мирний договір з Росією щодо спірних територій Північних островів (Курильських) зокрема через анексію Криму.

Про це виданню Nikkei Asian Review повідомив колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який нещодавно пішов у відставку, передає Укрінформ.

"Було розуміння, що ми нарешті підходимо до переговорів про укладення угоди", - сказав Абе.

Він зазначив, що у 2016 році на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відчув, що той налаштований активно домагатися розв'язання проблеми. Так, за словами експрем’єра, до його зустрічі з Путіним у Сінгапурі у листопаді 2018 року Росія і Японія були дуже близькими до остаточного врегулювання цього питання.

Однак міждержавну угоду так і не підписали. Абе послався на "зовнішні фактори", а саме ескалацію напруженості у відносинах між США і Росією, причиною якої стала окупація українського Криму.

Нагадаємо: Північні острови, які після Другої світової окупувала Росія, називаючи Курильськими, — це архіпелаг у Тихому океані, що простягається від південного краю Камчатки до японського острова Хоккайдо.

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Наразі на Курилах проживає всього 20 тисяч людей, а їх єдиним зв'язком із зовнішнім світом лишається паром на острів Сахалін, який курсує щотижня. В регіоні вкрай погана ситуація з доступом до інтернету і мобільного зв'язку і є всього 13 км асфальтованих доріг.

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