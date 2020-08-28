Прем’єр Японії оголосив про відставку через стан здоров’я

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив, що йде у відставку через погіршення стану здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на пресконференції у п’ятницю, яка транслювалася на загальнонаціональному телебаченні, повідомляє Kyodo News.

За його словами, дане рішення він прийняв через «неможливість приймати вірні рішення у зв'язку з хворобою» і через «складнощі виконувати свої обов'язки».

Водночас Абе заявив, що залишиться на своєму посту, поки не буде обраний його наступник. За даними джерела, наступного вівторка правляча Ліберально-демократична партія Японії ухвалить рішення, як провести вибори очільника уряду.

За словами 65-річного Абе, його стан почав погіршуватися у липні. Лікарі призначили йому нове лікування, на яке потрібен буде тривалий час.

ЗМІ повідомляли, що стан Абе погіршився через виразковий коліт.

З середини червня до початку серпня Абе майже не проводив пресконференцій. За останні два тижні він двічі відвідував лікарню, що підсилювало припущення про погіршення його здоров’я.

Абе вперше став прем’єр-міністром Японії у 2006 році у віці 52 років, але тоді подав у відставку через хронічні проблеми зі здоров’ям. Він повернувся до влади у 2012 році і знову обійняв посаду прем’єр-міністра країни.

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