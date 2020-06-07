Японія хоче заборонити в'їзд громадянам ще 18 країн

З метою боротьби з пандемією коронавірусу Японія планує запровадити заборону на в'їзд громадянам ще 18 країн - додатково до 111 держав, на які вже поширюється таке рішення.

Про це повідомляє NHK.

«У список країн, звідки заборонений в'їзд до Японії, будуть додані 18 держав, включаючи Кубу і Ліван. Таким чином список збільшиться зі 111 країн та територій, разом зі Сполученими Штатами, Бразилією та Росією, до 129», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що уряд прийме відповідне рішення «в належний час».

Як повідомлялося, наприкінці травня уряд Японії скасував надзвичайний стан, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Разом із тим прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав співгромадян змінити спосіб життя: носити захисні маски, підтримувати соціальну дистанцію і працювати віддалено, Він послався на думку медекспертів, які застерігають, що ослаблення обмежень може викликати нові спалахи інфекції.

Фото: АА