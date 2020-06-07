Японія хоче заборонити в'їзд громадянам ще 18 країн

Японія хоче заборонити в'їзд громадянам ще 18 країн

Укрінформ
З метою боротьби з пандемією коронавірусу Японія планує запровадити заборону на в'їзд громадянам ще 18 країн - додатково до 111 держав, на які вже поширюється таке рішення.

Про це повідомляє NHK.

«У список країн, звідки заборонений в'їзд до Японії, будуть додані 18 держав, включаючи Кубу і Ліван. Таким чином список збільшиться зі 111 країн та територій, разом зі Сполученими Штатами, Бразилією та Росією, до 129», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що уряд прийме відповідне рішення «в належний час».

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Як повідомлялося, наприкінці травня уряд Японії скасував надзвичайний стан, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Разом із тим прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав співгромадян змінити спосіб життя: носити захисні маски, підтримувати соціальну дистанцію і працювати віддалено, Він послався на думку медекспертів, які застерігають, що ослаблення обмежень може викликати нові спалахи інфекції.

Фото: АА

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