В Японії розробили технологію "змішаної реальності" для боротьби з COVID-19
Про це повідомляє NHK.
«У Японії проходить випробування нова технологія, яка отримала назву Mixed Reality (MR) або «Змішана реальність», з метою забезпечити безпеку медичного персоналу в процесі лікування інфікованих коронавірусом пацієнтів», - ідеться в повідомленні.
Експерименти з використанням цієї нової технології проводить науково-дослідна лабораторія університету Тейке в Токіо.
Як зазначається, завдяки спеціальному дисплею, який надягається на голову, лікар може одночасно спостерігати за реальною картиною і тривимірним зображенням, що виникає в лінзах вбудованих окулярів.
Днями лікар, який бере участь в експерименті, надіслав за допомогою MR-дисплея тривимірне зображення легень пацієнта фахівцеві, котрий перебував в іншому місці.
На основі спільного аналізу зображень обидва медики змогли виявити вогнища запалення в легенях хворого.
Як прогнозує NHK, широке застосування цієї технології спростить процес діагностики захворювань у пацієнтів, котрі перебувають у віддалених районах.