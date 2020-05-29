У японському місті оголосили про другу хвилю коронавірусу

У місті Кітакюсю на південному заході Японії оголосили про другу хвилю коронавірусних інфекцій після зростання кількості нових випадків.

Про це заявив мер Кенджі Кітахасі, повідомляє Kyodo.

«Ми перебуваємо в середині другої хвилі», - сказав мер міста.

У місті не було підтверджених випадків захворювання з 30 квітня по 22 травня, проте за останні шість днів спостерігався сплеск - 43 випадки, 21 з яких зареєстровано за одну добу.

Це відбувається лише через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе скасував надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Секретар кабінету міністрів Йосіхіде Суга заявив, що центральний уряд не розглядає питання про повторне оголошення надзвичайного стану в провінції Фукуока, де до четверга було зареєстровано загалом 199 випадків.