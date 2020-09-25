Японія закликає владу Білорусі припинити затримання

В Японії заявили, що інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка не сприяє покращенню ситуації в країні.

Про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Японії Йошиди Томоюкі, повідомляє Укрінформ.

«Незважаючи на неодноразові заклики міжнародного співтовариства, включаючи Японію, багатьох громадян, які проводять мирні акції протесту, продовжують затримувати, а в Республіці Білорусь тривають політичні потрясіння. За таких обставин влада Республіки Білорусь провела церемонію інавгурації президента, не доклавши жодних зусиль для національного діалогу. Це не сприяє покращенню ситуації і викликає жаль», - наголошується у заяві.

Зазначається, що Токіо продовжує наполегливо закликати владу Білорусі негайно припинити неправомірні затримання та насильницький утиск громадян, взяти участь у національному діалозі, що поважає принципи верховенства права та демократії, та докладати серйозних зусиль у відповідь на цю ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосила обраним президентом. Інавгурацію не було анонсовано заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги повинна була транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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Ряд країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Канада, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.

У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави.

Про визнання Лукашенка заявив Китай.

У МЗС Білорусі заявили, що влада Лукашенка не потребує «легітимізації» ззовні.

Фото: TUT.BY