Японія закликає владу Білорусі припинити затримання
Про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Японії Йошиди Томоюкі, повідомляє Укрінформ.
«Незважаючи на неодноразові заклики міжнародного співтовариства, включаючи Японію, багатьох громадян, які проводять мирні акції протесту, продовжують затримувати, а в Республіці Білорусь тривають політичні потрясіння. За таких обставин влада Республіки Білорусь провела церемонію інавгурації президента, не доклавши жодних зусиль для національного діалогу. Це не сприяє покращенню ситуації і викликає жаль», - наголошується у заяві.
Зазначається, що Токіо продовжує наполегливо закликати владу Білорусі негайно припинити неправомірні затримання та насильницький утиск громадян, взяти участь у національному діалозі, що поважає принципи верховенства права та демократії, та докладати серйозних зусиль у відповідь на цю ситуацію.
Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосила обраним президентом. Інавгурацію не було анонсовано заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги повинна була транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.
Ряд країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Канада, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.
У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави.
Про визнання Лукашенка заявив Китай.
У МЗС Білорусі заявили, що влада Лукашенка не потребує «легітимізації» ззовні.
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