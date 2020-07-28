Україна поінформувала світ про загибель у Криму Муси Сулейманова — Джапарова

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Україна поінформувала міжнародних партнерів про зникнення й пошук загиблого в Криму трирічного Муси Сулейманова.

Про це вона зазначила в інтерв’ю “Крим.Реалії”, повідомляє пресслужба МЗС.

“Ми донесли цю інформацію і про зникнення хлопчика, і потім про процес пошуків, і фактично про ті обставини, які для нас є на сьогодні наявними, до наших міжнародних партнерів”, - зауважила Джапарова й додала, що також про Мусу Сулейманова розповідала під час деяких своїх зустрічей.

Заступник міністра висловила сподівання, що далі відповідні слідчі дії й відповідна експертиза дасть нам можливість “розуміти, як далі рухатися”.

“За інформацією і “Кримської солідарності”, із якою ми співпрацюємо, є багато нюансів з точки зору захисту наших громадян на окупованих територіях, є багато нюансів, на які ми маємо додатково звертати увагу і ми точно плануємо цю додаткову увагу звертати при вивченні цього питання для себе і потім розуміння, як далі рухатися”, - підкреслила Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в окупованому Криму поховали загиблого 3-річного Мусу Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов зник 24 липня, його шукали два дні і 26 липня знайшли у зливній ямі біля будинку.

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадський журналіст і стример громадської організації “Кримська солідарність”.

У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку, де проводився обшук кримських татар, і відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусову дактилоскопію, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

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15 жовтня 2017 року Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був обвинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти «Кримської солідарності». Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.