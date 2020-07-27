Попрощатися з трирічним Мусою Сулеймановим приїхали понад 3000 осіб

В окупованому Криму учасники похоронної процесії, передаючи з рук в руки похоронні носилки (табут - кримськотатарською) з тілом трирічного Муси Сулейманова, приступили до поховання загиблої дитини.

Пряму трансляцію похорону веде сайт Crimean Tatars.

"Закінчився дженазіє-намаз (похоронна молитва), зараз ми йдемо на цвинтар, щоб упокоїти тіло маленького Муси", - повідомив ведучий прямої трансляції.

За його словами, машини і буси, повні людей, стікаються в один потік і замикають похоронну процесію. Попрощатися з Мусою Сулеймановим з усіх кінців Криму приїхали більш як три тисячі людей.

Як повідомляв Укрінформ, похорон проходить в селі Строганівка, саме кладовище знаходиться в селищі Мамак Сімферопольського району.

За словами ведучого прямого ефіру, трансляція похорону Муси з етичних міркувань вестися не буде.

У понеділок в окупованому Криму почалися похорони загиблого 3-річного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Батька хлопчика, який перебуває в сімферопольському СІЗО, на похороні немає. Муса Сулейманов зник 24 липня, його шукали два дні і 26 липня знайшли у зливний ямі біля будинку.

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадський журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку, де проводився обшук кримських татар, і відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був обвинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти «Кримської солідарності». Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.